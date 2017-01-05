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زيرات: القبض على شاب متهم بحيازة المخدرات


زويرات - صحراء ميديا
الخميس 5 يناير 2017 - 12:15



زيرات: القبض على شاب متهم بحيازة المخدرات
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ألقى فرع المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا، مساء أمس الأربعاء القبض على شاب متهم بتوزيع المخدرات في المدينة.
 
وتمت مصادرة كمية تقارب 500 غرام من المخدرات، كانت بحوزة المعتقل، أثناء إلقاء القبض عليه.
             
وبدأت الجهات المعنية التحقيق مع الشاب المعتقل، حول علاقات محتملة له مع أشخاص آخرين متهمين في قضايا تتعلق بالمخدرات.
 
واعتقل الشاب في ازويرات، بناء على معلومات حصل عليها المكتب الفرعي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أثناء تحقيقه مع شخص آخر اعتقل الشهر الماضي.
                         
 . ويلاحظ انتشار استعمال المخدرات في صفوف الشباب في ازويرات على نطاق واسع منذ عدة سنوات، وهو ما دفع السلطات لإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحتها في الوسط المدرسي بالمدين.
 


الكلمات المفتاحية : الجرائم, الشباب, الشرطة, المخدرات


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