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زيمبابوي: منانجاجوا يؤدي اليمين خلفاً لموجابي


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 22 نونبر 2017 - 13:11



زيمبابوي: منانجاجوا يؤدي اليمين خلفاً لموجابي

أعلن اليوم الأربعاء في زيمبابوي أن النائب السابق للرئيس إمرسون منانجاجوا سيؤدي اليمين رئيسا للبلاد يوم الجمعة بعد استقالة روبرت موجابي.
 
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في زيمبابوي (زي.بي.سي) إن إمرسون منانجاجوا النائب السابق للرئيس سيؤدي اليمين رئيسا للبلاد يوم الجمعة بعد استقالة روبرت موجابي الذي حكم البلاد لأكثر من 37 عاماً.
 
وذكرت الهيئة أن منانجاجوا، الذي فر من البلاد خوفا على سلامته بعد أن أقاله موجابي قبل أسبوعين، سيصل إلى قاعدة مانيام الجوية في هاراري في السادسة من مساء اليوم
 
واستقال رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (93 عاما) أمس الثلاثاء منهيا حكما استمر 37 عاما جعله أحد أقدم رؤساء العالم، وذلك بعد أسبوع من رفضه الاستجابة لمطالبات ملحة بالتنحي.

ويلقب منانجاجوا في زيمبابوي بـ"التمساح" لقوة شخصيته وطموحه، وما يتمتع به من نفوذ كبير، نتيجة تحالفه مع الجيش والمحاربين القدماء.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, زيمبابوي, موغابي
 
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