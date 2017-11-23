   
صحراء ميديا Sahara Media

زيمبابوي: موجابي يحصل على حصانة وتأكيدات بضمان سلامته في البلاد


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 23 نونبر 2017 - 18:34



زيمبابوي: موجابي يحصل على حصانة وتأكيدات بضمان سلامته في البلاد
 
قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي حصل على حصانة من الملاحقة القضائية وضمانات بتوفير الحماية له داخل البلاد في إطار اتفاق أدى لاستقالته.
 
وتنحى موجابي، الذي حكم زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980، يوم الثلاثاء بعد استيلاء الجيش على السلطة وانقلاب الحزب الحاكم عليه، ومن المقرر أن يؤدي نائبه السابق إمرسون منانجاجوا اليمين يوم الجمعة رئيسا للبلاد.
 
وقال مصدر حكومي إن موجابي (93 عاما) قال للمفاوضين إنه يرغب في الموت في زيمبابوي ولا يخطط مطلقا للعيش في المنفى.
 
وأضاف المصدر وهو غير مخول بالحديث عن تفاصيل التسوية التي تم التفاوض عليها ”كان الأمر مؤثرا جدا بالنسبة إليه... وكان من المهم جدا له ضمان الحماية للبقاء في البلاد... رغم أن ذلك لن يمنعه من السفر إلى الخارج وقتما يشاء أو يحتاج“.


الكلمات المفتاحية : حصانة, زيمبابوي, موغابي
 
تويتر
صحراء ميديا | موريتانيا: بعثة طبية صينية تجري 240 عملية جراحية https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-بعثة-طبية-صينية-تجر… https://t.co/IsUduTwOmx
قبيل الاستقلال: العلم الجديد بين عزوف المشترين وإقبال ضعيف https://t.co/grARvRlgYy
فيسبوك
الأكــثر قراءة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: المسيء يغادر سجن نواذيبو نحو جهة مجهولة

موريتانيا: جدل حول فيديو تعرية مواطن من طرف الشرطة

نواذيبو: تفاصيل الجلسة الثالثة من محاكمة المسيء

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة