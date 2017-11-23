زيمبابوي: موجابي يحصل على حصانة وتأكيدات بضمان سلامته في البلاد

قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي حصل على حصانة من الملاحقة القضائية وضمانات بتوفير الحماية له داخل البلاد في إطار اتفاق أدى لاستقالته.

وتنحى موجابي، الذي حكم زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980، يوم الثلاثاء بعد استيلاء الجيش على السلطة وانقلاب الحزب الحاكم عليه، ومن المقرر أن يؤدي نائبه السابق إمرسون منانجاجوا اليمين يوم الجمعة رئيسا للبلاد.

وقال مصدر حكومي إن موجابي (93 عاما) قال للمفاوضين إنه يرغب في الموت في زيمبابوي ولا يخطط مطلقا للعيش في المنفى.

وأضاف المصدر وهو غير مخول بالحديث عن تفاصيل التسوية التي تم التفاوض عليها ”كان الأمر مؤثرا جدا بالنسبة إليه... وكان من المهم جدا له ضمان الحماية للبقاء في البلاد... رغم أن ذلك لن يمنعه من السفر إلى الخارج وقتما يشاء أو يحتاج“.