ساحل العاج: إطلاق نار في ثكنة عسكرية بأبيدجان



قال ضابط بجيش ساحل العاج إن إطلاق نار اندلع، اليوم الجمعة، في مقر القيادة العسكرية بالعاصمة التجارية والاقتصادية أبيدجان.



ونقلت وكالة "رويترز" عن الضابط قوله إن إطلاق النار ربما يكون رد فعل على قرار قادة مجموعة من الجنود المتمردين التخلي عن مطالب الحصول على علاوات.



وقال الضابط الذي يعمل في المقر الواقع بوسط المدينة "هناك إطلاق نار... لم أتمكن من الدخول".



وفي وقت سابق ذكر شهود أن جنودا في مدينة بواكيه، شمالي البلاد، أطلقوا النار في الهواء احتجاجا على الاتفاق الذي أبرمه بعض من زملائهم بشأن العلاوات.

