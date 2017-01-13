ساحل العاج: التوتر يعود من جديد إلى بواكي



سمع دوي لإطلاق نار اليوم الجمعة في مدينة بواكي ثاني أكبر مدن ساحل العاج قبيل محادثات بين وزير الدفاع ألان ريشار دونواهي، وجنود غاضبين نفذوا عصيانا استمر يومين الأسبوع الماضي.



وأطلق جنود النار في الهواء خلال احتجاج قام به سكان ضد المتمردين على مقربة من المركز الثقافي الذي من المتوقع أن تبدأ به المحادثات.



وتدفق 100 متمرد مسلح على الأقل بعد ذلك على وسط المدينة في شاحنات صغيرة وشاحنات نقل عسكرية ومركبات أخرى.



وأجبرت حركة العصيان في الأسبوع الماضي الحكومة على الموافقة على مطالب الجنود بعلاوات وتحسين ظروفهم المعيشة.

