ساحل العاج: الرئيس يقيل قادة الجيوش والشرطة

أقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الاثنين قادة الجيش والدرك والشرطة من مهامهم غداة تمرد عسكريين، فى بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد، ومدن أخرى
وجاء في بيان للرئاسة تلي عبر التلفزيون أن واتارا وقع "ثلاثة مراسيم تنهي مهام الجنرال سومايلا باكايوكو بوصفه قائد أركان القوات المسلحة لساحل العاج، والجنرال جيرفي كواكو كواسي القائد الاعلى للدرك الوطني وأيضا المدير العام للشرطة بريدو مبيا".
وعوض القادة المقالون، بالجنرال سيكو توري قائد أركان الجيش الجديد، والجنرال نيكولا كواديو للدرك ويوسف كوياتي للشرطة، بحسب البيان.
وكان الحسن واتارا قد قبل صباح الاثنين استقالة رئيس الوزراء دانييل كابلان وحكومته بعد أقل من شهر من الانتخابات التشريعية التي فاز بها التحالف الحاكم.
كما وقع الحسن واتارا مرسومين آخرين بإقالة وزير الدولة، والوزير لدى رئاسة الجمهورية، وعوضمها حتى الان الأمين العام للرئاسة امادو غون كوليبالي، وإبراهيما تيني واتارا، الأخ غير الشقيق لرئيس ساحل العاج.