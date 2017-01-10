ساحل العاج: الرئيس يقيل قادة الجيوش والشرطة

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وكان الحسن واتارا قد قبل صباح الاثنين استقالة رئيس الوزراء دانييل كابلان وحكومته بعد أقل من شهر من الانتخابات التشريعية التي فاز بها التحالف الحاكم

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كما وقع الحسن واتارا مرسومين آخرين بإقالة وزير الدولة، والوزير لدى رئاسة الجمهورية، وعوضمها حتى الان الأمين العام للرئاسة امادو غون كوليبالي، وإبراهيما تيني واتارا، الأخ غير الشقيق لرئيس ساحل العاج

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