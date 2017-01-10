المنتدى: منح البرلمانيين قطعا أرضية "فضيحة مكشوفة"

رؤساء أفارقة فى غامبيا لحمل جامى على تسليم السلطة

الإعلان عن فريق برلماني لمراقبة الصيد البحري

الوظيفة العمومية تعلن خطتها لإصلاح اليد العاملة بالموانئ

نواذيبو: توسعة ثانية للميناء التقليدي بتمويل ياباني

جامعة نواكشوط تتعاون مع جامعة "المنصورة"

كوت ديفوار: الرئيس يتسلم استقالة الحكومة

الصحافة الإيفوارية تكشف ملابسات تمرد "بواكي"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : ساحل العاج: الرئيس يقيل قادة الجيوش والشرطة https://t.co/kvBuxnFWvA
الثلاثاء 10 يناير - 02:40
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ساحل العاج: الرئيس يقيل قادة الجيوش والشرطة https://t.co/vgjvs5kUW5ساحل-العاج-الرئيس-يقيل-قادة-الجيوش… https://t.co/WNuPDI76MC
الثلاثاء 10 يناير - 01:47
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ساحل العاج: الرئيس يقيل قادة الجيوش والشرطة


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 10 يناير 2017 - 00:39



ساحل العاج: الرئيس يقيل قادة الجيوش والشرطة
مواضيع ذات صلة

أقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الاثنين قادة الجيش والدرك والشرطة من مهامهم غداة تمرد عسكريين، فى بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد، ومدن أخرى

وجاء في بيان للرئاسة تلي عبر التلفزيون أن واتارا وقع "ثلاثة مراسيم تنهي مهام الجنرال سومايلا باكايوكو بوصفه قائد أركان القوات المسلحة لساحل العاج، والجنرال جيرفي كواكو كواسي القائد الاعلى للدرك الوطني وأيضا المدير العام للشرطة بريدو مبيا".

وعوض القادة المقالون، بالجنرال سيكو توري قائد أركان الجيش الجديد، والجنرال نيكولا كواديو للدرك ويوسف كوياتي للشرطة، بحسب البيان.


وكان الحسن واتارا قد قبل صباح الاثنين استقالة رئيس الوزراء دانييل كابلان وحكومته بعد أقل من شهر من الانتخابات التشريعية التي فاز بها التحالف الحاكم.

كما وقع الحسن واتارا مرسومين آخرين بإقالة وزير الدولة، والوزير لدى رئاسة الجمهورية، وعوضمها  حتى الان الأمين العام للرئاسة امادو غون كوليبالي، وإبراهيما تيني واتارا،  الأخ غير الشقيق لرئيس ساحل العاج.
 


الكلمات المفتاحية : إقالة, التمرد, الجيش, ساحل العاج


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة