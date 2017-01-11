ساحل العاج: تعيين رئيس الوزراء السابق نائبا لرئيس



أعلن رئيس الساحل العاج الحسن واتارا عن تعيين رئيس الوزراء السابق المستقيل دانييل كابلان دنكان نائبا له ، ويعد هذا المنصب مستحدثا، إذ تم إقراره في الدستور الجديد الذي أجري عليه استفاء أواخر العام الماضي.



فيما من المنتظر أن يحل أمادو جون كوليبالي الذي كان يشغل منصب كبير مستشاري الرئيس، في منصب رئيس الوزراء خلفا لكابلان الذي استقال من منصبه الاثنين.



وكان الدستور الجديد قد نص على استحداث منصب نائب الرئيس وذلك لضمان الانتقال السلس للسلطة في حالة وفاة الرئيس أو عجزه وهو في منصبه.



ويخشي المعارضون في ساحل العاج من أن يكون منصب النائب ليس سوى أداة تتيح لواتارا قبل إعداد خليفة له حين ينهي ولايته الثانية والأخيرة في 2020، وهو اتهام يرفضه واتارا بقوله إنه لن يتدخل فى السلطة بعد انتهاء مأموريته.



وكان هذا الأسبوع عصيا على ساحل العاج، إذ شهدت فيه تمردا قام به جنود في مدينة "بواكي"، ثاني أكبر مدينة في كوت ديفوار، وطالبوا بزيادة الرواتب وتقليص ساعات الحراسة، وهي مطالب وافق عليها الرئيس الحسن واتارا