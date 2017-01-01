ساحل العاج: سماع إطلاق نار في أكبر مدن البلاد

دراسة أمريكية تؤكد خطورة التدخين غير الدائم‎

وزير موريتاني: لا أملك أي حساب بنكي في الخارج

موريتانيا: الشيوخ يلوحون بالمادة 50 من الدستور

أفريقيا الوسطى: مقتل 30 مسلماً في أعمال عنف

حزب سياسي يتهم السلطات بمحاسبة ولد غده

غضب شعبي يفشل تمرد جنود في ساحل العاج

محامي ولد غده: القضية أخذت مجرى سياسياً

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ساحل العاج: سماع إطلاق نار في أكبر مدن البلاد https://t.co/vgjvs5kUW5ساحل-العاج-سماع-إطلاق-نار-في-أكب… https://t.co/lTpxbioHVg
الاثنين 15 ماي - 12:13
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | دراسة أمريكية تؤكد خطورة التدخين غير الدائم https://t.co/vgjvs5kUW5دراسة-أمريكية-تؤكد-خطورة-التدخين-غ… https://t.co/nf7h7ojb1e
الاثنين 15 ماي - 12:03
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ساحل العاج: سماع إطلاق نار في أكبر مدن البلاد


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 15 ماي 2017 - 10:03



ساحل العاج: سماع إطلاق نار في أكبر مدن البلاد
مواضيع ذات صلة

سُمع في وقت مبكر من اليوم الإثنين، دوي إطلاق نار في مدينة أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، وفي مدينة بواكيه، ثاني أكبر مدن البلاد، حيث اندلع تمرد عسكري قبل يومين.
 
وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن شهادات لبعض سكان أبيدجان، سماعهم لدوي إطلاق نار صادر عن اثنين من معسكرات الجيش في "أكوادو"، والتي تمثل أكبر ثكنة عسكرية في البلاد.
 
أما في بواكيه وسط ساحل العاج، فروى شهود عيان للمصدر نفسه أن طلقا ناريا متكررا سمع صبيحة اليوم.
 
وأضاف الشهود أن الجنود "المتمردين" دأبوا على إطلاق النار في الهواء للتعبير عن غضبهم بخصوص عدم حصولهم على منحهم علاواتهم.
 
واندلع الجمعة الماضي تمرد عسكري في مدينة بواكيه، تنديدا بعدم ايفاء الحكومة بوعودها التي قطعتها بخصوص دفع العلاوات المتفق عليها عقب تمرد يناير الماضي.
 
وطالب الجنود الغاضبون، حينذاك، بالحصول على علاوات بقيمة 12 مليون فرنك إفريقي (ما يعادل نحو 24 ألف دولار).
 
وبموجب الاتفاق المبرم حينها بينهم وبين الحكومة، دفعت الأخيرة في يناير الماضي، القسط الأول من العلاوات بقيمة 5 ملايين فرنك إفريقي، فيما وعدت بدفع البقية على أقساط انطلاقا من مايو الجاري.
 


الكلمات المفتاحية : أبيدجان, أفريقيا, تمرد, ساحل العاج
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة