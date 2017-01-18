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ساحل العاج: مقتل جندي متمرد بالرصاص فى العاصمة


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 18 يناير 2017 - 07:51



ساحل العاج: مقتل جندي متمرد بالرصاص فى العاصمة
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قتل جندي إفواري متمرد برصاص الحرس الجمهوري الإيفواري أمام ثكنة للقوات الخاصة، ، بالعاصمة السياسية للكوت ديفوار، ياموسوكرو.

وأفادت مصادر أمنية أن الجندي القتيل واحد من الجنود الذين أطلقوا أعيرة نارية هذا الصباح على سبيل الاحتجاج وهو أول قتيل ضمن حركة التمرد التي عرفتها البلاد مطلع الشهر الحالي.

وأقدم المئات من العسكريين في كوت ديفوار أمس الثلاثاء، على إطلاق النار في الهواء بالعديد من المدن في البلاد، لمطالبة حكومة بلادهم برفع أجورهم مثلما فعلت مع زملائهم في بواكي.
 
وأكدت مصار صحفية، أن الجنود المتمردين بدأوا بإطلاق النار في الهواء بكل من أبيدجان، ياموسوكرو، وديمبوكرو، مان، فضلا عن مدن أخرى، للتعبير عن غضبهم إزاء حكومة بلادهم.

ويأتي هذا الخبر خلال أيام من قيام مجموعة من الجنود المتمردين باحتجاز وزير الدفاع الافواري، آلان ريشار دونواهي، حيث يسطر الجنود على بواكي ثاني أكبر مدينة في البلاد، ليتم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات.

ووقعت حكومة كوت ديفوار على اتفاقية مع المتمردين، مفادها دفع 12 مليون إفريقي 180000 أورو لـ 8500 جنودي، ما دفع باقي العسكريين في البلاد للخروج والمطالبة بمكافئة مالية مثل زملائهم


الكلمات المفتاحية : التمرد, الجنود, ساحل العاج, يامسكرو


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