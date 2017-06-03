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ساحل العاج وغينيا الاستوائية في مجلس الأمن


صحراء ميديا + وكالات
السبت 3 يونيو 2017 - 06:20



ساحل العاج وغينيا الاستوائية في مجلس الأمن
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دخلت كل من ساحل العاج وغينيا الاستوائية، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
 
وجرى ذلك بعد انتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، كلاً من ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبولندا لعضوية مجلس الأمن الدولي.
 
ومن المنتظر أن تستمر عضوية هذه الدول لمجلس الأمن عامين، وتبدأ هذه الفترة في أول أيام شهر يناير من عام 2018.
 
وانتخبت هولندا لعضوية مدتها عام بعد التوصل لاتفاق مع إيطاليا العام الماضي لاقتسام فترة العامين.
 
ووصل التصويت بين البلدين إلى طريق مسدود العام الماضي لذا اتفقا على أن تشغل إيطالية عضوية المجلس لعام 2017 ثم تتنحى وتسمع بانتخاب هولندا لعام 2018.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, الأمم المتحدة, مجلس الأمن
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