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سامسونغ تخترع هواتف جديدة قابلة للطي


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 8 فبراير 2017 - 09:50



سامسونغ تخترع هواتف جديدة قابلة للطي
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سجلت سامسونغ براءة اختراع جديدة لآلية يمكن استخدامها في تصنيع الهواتف النقالة المزودة بشاشات قابلة للطي، وهي الهواتف التي ترجح تقارير قُرب قدومها إلى الأسواق خلال عام 2017 الجاري.
 
ومنح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي لسامسونغ حق استخدام براءة اختراع آلية ميكانيكية تسهل من عملية طي الشاشات، وهي البراءة التي كانت الشركة الكورية قد تقدمت بطلب لتسجيلها منذ التاسع من يونيو لعام 2015.
 
وابتكرت سامسونغ، كما سجلت في براءة الاختراع، آلية لطي شاشة الهاتف عبر أجزاء ميكانيكية مثبتة خلف الشاشة، والتي من شأنها أن تدعم عملية فتح وغلق نصفي الشاشة على بعضهما البعض، كما تعمل على تثبيت الشاشة في الوضع المفتوح عند الاستخدام.
 
ولا تعد هذه براءة الاختراع الأولى من نوعها التي تسجلها سامسونغ، حيث سبق وأن سجلت الشركة الكورية عدة براءات اختراع لتقنيات وآليات تسهل من صنع الهواتف النقالة المزودة بشاشات قابلة للطي، كما سجلت شركات منافسة براءات اختراع شبيهة مثل شركة إل جي.
 
وكان تقرير إخباري كوري جنوبي، نُشر في وقت سابق هذا العام، أكد أن شركتي سامسونغ وإل جي تستعدان لطرح أولى هواتفهما المزودة بشاشات قابلة للطي في الأسواق خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، وذلك عقب ما لا يقل عن 3 أعوام من العمل على تطوير هذه النوعية من الأجهزة.
 
وأشار التقرير الصادر عن موقع كوريا هيرالد الإخباري، إلى أن الشركتين لم تضعا بعد اللمسات النهائية على خططهما، حيث إن سامسونغ ما زالت تبحث مدى الجدوى الاقتصادية من الفكرة، حيث إنها وجدت أن المستهلكين قد لا يحبذون فكرة فتح وإغلاق هواتفهم باستمرار، فيما مازالت لم تحسم إل جي قرارها بالاحتفاظ بتقنية تصنيع تلك النوعية من الهواتف لنفسها أو مشاركتها مع شركات أخرى.
 
يذكر أن سامسونغ كانت قد استعرضت الشاشات القابلة للطي وإمكانيات استخدامها في صنع الأجهزة الذكية للمرة الأولى في يناير 2013 وذلك خلال مؤتمر CES، فيما خرجت أولى التصريحات المتعلقة بإمكانية إطلاق الشركة لهواتف ذكية قابلة للطي خلال نوفمبر من نفس العام وذلك على لسان أو هيون كون نائب رئيس الشركة الكورية الجنوبية.
 


الكلمات المفتاحية : تكنولوجيا, علوم, هواتف


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