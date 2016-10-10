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سامسونغ: مشاكل الاحتراق توقف إنتاج " نوت7"


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 10 أكتوبر 2016 - 20:27



سامسونغ: مشاكل الاحتراق توقف إنتاج " نوت7"
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علقت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم الاثنين، إنتاج أجهزة غلاكسي نوت 7 بعد تقارير عن اشتعال النار في أجهزة جديدة جرى استبدالها بأخرى بعد حوادث مماثلة في استمرار لأسوأ أزمة استدعاء تواجه شركة الإلكترونيات العملاقة.

كما علقت كبريات شركات الاتصالات في الولايات المتحدة وأستراليا عمليات بيع واستبدال أجهزة نوت 7، في الوقت الذي شددت فيه شركات الطيران الكبرى على حظر استخدام هذه الأجهزة من قبل الركاب بعد انبعاث دخان من جهاز جديد بديل، مما أوجب إخلاء طائرة ركاب في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت سامسونغ في بيان إنها تعدل شحنات أجهزة نوت 7 للسماح بإجراء عمليات فحص وتعزيز الرقابة على الجودة بسبب احتراق بعض الأجهزة.    
وأكدت الشركة أنها تجري تحقيقات بشأن مشكلات تتعلق بأضرار ناتجة عن الحرارة، وإنها ستتخذ إجراء لحل أي مشكلات بما يتفق مع الإجراءات التي وافقت عليها المفوضية الأميركية لسلامة المستهلكين.
 
وفي الثاني من سبتمبر، أعلنت سامسونغ عملية لاستدعاء 2.5 مليون جهاز من طراز نوت 7 في أنحاء العالم بسبب مشكلة في البطاريات تسببت في اشتعال النار في بعض الأجهزة.
 
وأغلقت أسهم سامسونغ منخفضة 1.5 في المائة بعد أن تعافت من موجة هبوط تلت الإعلان عن عملية الاستدعاء، مقابل ارتفاع نسبته 0.2 في المائة في بورصة كوريا الجنوبية.  
 


الكلمات المفتاحية : بطاريات, سامسونع, نوت7


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