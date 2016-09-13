سباق أفريقي للحصول على السلاح الروسي



صرح مسؤول في شركة تصدير الأسلحة الروسية أن دولاً أفريقية تقدمت بطلبات لاستيراد أسلحة روسية بقيمة تزيد على 21 مليار دولار حاليًا.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن يوري ديمتشينكو، رئيس وفد شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" إلى معرض أفريقيا للطيران الذي يفتتح في بريتوريا غدا الأربعاء: "نواصل زيادة التعاون مع أغلبية بلدان أفريقيا".



وتتجاوز قيمة المنتجات العسكرية الروسية التي طلبتها البلدان الأفريقية 21 مليار دولار حاليًا".



وتعد شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" مسؤولة عن أكثر من 85 في المئة من صادرات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الروسية.

