سبعة قتلى فى هجوم على بعثة الأمم المتحدة بمالي





أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء مقتل سبعة أشخاص بينهم خمسة من حراس بعثتها لحفظ السلام في مالي "المينسما" وإصابة ستة من أصحاب القبعات الزرق في هجوم استهدف المقر العام للبعثة في مدينة تمبكتو التاريخية .



وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك إن "مسلحين مجهولين" هاجموا أمس الاثنين المقر العام لبعثة الأمم المتحدة في تمبكتو مما أسفر بحسب "معلومات اولية" عن مقتل خمسة من حراس البعثة جميعهم من التابعية المالية إضافة الى عنصر في الدرك المالي ومتعاقد مدني مع "المينسما" .



. وأضاف المتحدث أن الهجوم أوقع أيضا سبعة جرحى هم حارس مالي وستة من القبعات الزرق بينهم اثنان جروحهما خطرة.



وأكد المتحدث ان "ستة مهاجمين قتلوا خلال التصدي للهجوم" موضحا أنه عقب الهجوم تم نشر قوة للتدخل السريع بهدف "تأمين المقر العام للبعثة وأرسلت طوافات هجومية لتعقب اي مهاجمين محتملين".



ودان رئيس البعثة محمد صالح صالح النظيف هذا "العمل الحقير والجبان"، وبحسب مسؤول في الادارة المحلية في تمبكتو فإن المهاجمين كانوا مسلحين بقنابل يدوية ورشاشات كلاشنيكوف.