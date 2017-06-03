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ستة قتلى في عملية سطو شرقي جمهورية الكونغو


صحراء ميديا + وكالات
السبت 3 يونيو 2017 - 21:31



ستة قتلى في عملية سطو شرقي جمهورية الكونغو
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قتل خمسة أشخاص وشرطي، اليوم السبت، في عملية سطو على مكتب نقل أموال في مدينة "غوما"، كبرى مدن إقليم شمال كيفو في شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد مصدر أمني.
 
وقال الجنرال فيتال اواشنغو، قائد شرطة شمال كيفو، إن الهجوم على مكتب نقل أموال تابع لشركة الهاتف الجوال ايرتيل "أوقع ستة قتلى بينهم شرطي".
 
وخلال تبادل إطلاق النار الكثيف في المدينة آخر النهار قتل شرطيون "أربعة بلطجية" كما قتل شرطي ومسؤول المكتب، بحسب المصدر ذاته الذي أكد أن الهدوء عاد إلى المكان.
 
وتعيش منطقة شمال كيفو مثل باقي شرق الكونغو الديمقراطية، منذ أكثر من عشرين عاما نزاعات مسلحة تغذيها خلافات عقارية والتنافس على السيطرة على الموارد المنجمية والتنافس بين القوى الإقليمية.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, الكونغو, قتلى
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