سجناء الخزينة يصلون ازويرات لمحاكمة الاستئناف



وصل 13 سجيناً معروفون باسم "سجناء الخزينة"، ليل السبت/الأحد إلى مدينة ازويرات قادمين من بير أم غرين، في أقصى الشمال الموريتاني، وذلك من أجل المثول يوم غد الاثنين أمام محكمة الاستئناف.



وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في حقهم جملة من الأحكام وصلت إلى سنتين نافذتين وغرامات مالية، وذلك بعد إدانتهم باختلاس مبالغ مالية خلال تسييرهم لفروع الخزينة.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في ازويرات إن السجناء تم إيداعهم في سجن ازويرات إلى جانب عدد من سجناء مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا"، على أن يمثل الجميع أمام محكمة الاستئناف التي قدمت من نواذيبو.



ومن المنتظر أن تجري المحاكمة في قصر العدل الجديد بازويرات، وقامت وزارة العدل بتجهيزها بمعدات مكتبية استعداداً لأول محاكمة تجرى فيه منذ إنشائه.

