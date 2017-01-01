سجينان محكومان بالإعدام يعودان إلى نواكشوط

الشيوخ يفتتحون دورتهم بتعزية في وفاة "أعلي"

مالي: "أنصار الإسلام" تتبنى تدمير قاعدة عسكرية

موريتانيا: رئيس الجمعية الوطنية يشيد بالاستفتاء

السعودية تهدي موريتانيا 130 طناً من التمور

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

رداً على وزير المالية

وثيقة تؤكد منع اعلي ولد محمد فال من حقوقه

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | سجينان محكومان بالإعدام يعودان إلى نواكشوط https://t.co/vgjvs5kUW5سجينان-محكومان-بالإعدام-يعودان-إلى-… https://t.co/m0Skca23hh
الثلاثاء 9 ماي - 00:48
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ولد الحاج يعزى فى رحيل اعلى ويتجاهل الاستفاء https://t.co/vgjvs5kUW5ولد-الحاج-يعزى-فى-رحيل-اعلى-ويتجا… https://t.co/D6xMYIURRS
الاثنين 8 ماي - 22:13
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

سجينان محكومان بالإعدام يعودان إلى نواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 8 ماي 2017 - 22:42



سجينان محكومان بالإعدام يعودان إلى نواكشوط
مواضيع ذات صلة

أعادت السلطات الموريتانية السجين السلفي الخديم ولد السمان إلى السجن المدني بنواكشوط، ليل الأحد/الاثنين، قادماً من سجن خاص في قاعدة صلاح الدين في عمق الصحراء الموريتانية.
 
الخبر الذي أكدته مصادر أمنية لـ"صحراء ميديا" لم يعلن عنه بشكل رسمي، ولم تكشف أي تفاصيل حوله.
 
وأشارت ذات المصادر إلى أن ولد السمان عاد برفقته سجين سلفي آخر، رجحت المصادر أنه السالك ولد الشيخ الذي فر من السجن مطلع عام 2016، وتم اعتقاله في غينيا.
 
وأكدت المصادر أن السجينين عاداً إلى السجن المدني بنواكشوط، وسط إجراءات أمنية مشددة.
 
وسبق أن صدر حكم الإعدام في حق ولد السمان عام 2008، على خلفية اتهامه بالتورط في عمليات "إرهابية" قتل فيها جنود موريتانيون، وكان ولد السمان يقود خلية "جهادية" في موريتانيا مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
 
أما ولد الشيخ فتم الحكم عليه بالإعدام بعد اعتقاله في محاولة تفجير نواكشوط واغتيال الرئيس محمد ولد عبد العزيز عام 2011، عن طريق سيارتين مفخختين قدمتا من شمال مالي وتم تفجيرهما على مشارف نواكشوط.
 


الكلمات المفتاحية : القاعدة, سجن, سجناء, ولد السمان
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة