سعر ومواصفات "آيفون8 " قبل يوم من إطلاقه







ينتظر أن تكشف شركة "آبل" الأميركية النقاب غدا الثلاثاء في الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت غرينتش عن نسختها الجديدة من هواتف آيفون، والذي من المتوقع أن يتضمن تحديثات كبيرة.



وأبرز هذه الأشياء أن آبل وللمرة الأولى ستعلن عن سلسلة هواتفها من المقر الجديد للشركة، أو ما يطلق عليه "منتزه آبل" وذلك بعد 6 سنوات من وضع حجر أساس المبنى الذي تكلف نحو 5 مليارات دولار.



ويصادف مؤتمر آبل لهذا العام مرور 10 سنوات على إطلاق آبل باكورة سلسلة هواتفها الذكية "آيفون".



وبحسب المعلومات التي تم تسريبها من المتوقع أن تصدر الشركة ثلاثة أجهزة آيفون جديدة، وهذا للمرة الأولى في تاريخ الشركة.



ومن المتوقع أيضا أن تكشف آبل عن تلفزيون آبل الجديد وآبل ووتش المحدثة.



التسريبات التي نشرتها وكالة "بلومبيرغ" تشير إلى أن آبل ستكشف عن 3 هواتف جديدة، هي "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس"، بالإضافة إلى هاتف "آيفون X "، وذلك احتفالا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هواتف آيفون.



وقد أشارت بعض التسريبات إلى أن آيفون 8 سيبدأ سعره بـ1100 دولار أميركي، وذلك مقارنة مع 649 دولارا للإصدار السابق من آبل.



تقديرات أخرى تستند إلى تسريبات أيضا تقول إن السعر المبدئي سيكون 999 دولارا لنسخة 64 GB ، و1099 دولارا لنسخة 256 GB و1199 دولارا لنسخة 512 GB ..



ويعود سبب غلاء سعر آيفون 8 إلى أن شاشات OLED الهاتف المستخدمة والتي توفرها سامسونغ لشركة آبل، تكلف ضعف لوحات LCD المستخدمة في هواتفها السابقة، حيث تبلغ تكلفة شاشات OLED ما بين 120 و130 دولارا لكل جهاز آيفون، بينما كانت تكلفة شاشة LCD لكل هاتف تتراوح بين 45 و55 دولارا.

مسح الوجه





ومن المتوقع أن يتمتع الجهاز الجديد من آبل شاشة أكبر من كل هواتف آبل السابقة بفضل تصميم الهاتف من دون طرف، بالإضافة إلى الإلغاء المحتمل لزر Home .



وسيحمل الجهاز خصائص مبتكرة كالتعرف على المستخدم عبر مسح الوجه، بدلا من بصمة الإصبع كما كان في السابق، وسيطلق على الخاصية Face ID .



وكشفت التسريبات أيضاً أن ماسح الوجه سيكون بإمكانه تحويل ملامح وتعابير المستخدم إلى emojis تستخدم في الرسائل.



من ناحية أخرى، ستُمكن ساعة "أبل" الجديدة التي سيعلن عنها في الحدث أيضاً، من إجراء المكالمات دون الحاجة لوجود جهاز "آيفون" بالقرب منها.

شحن لاسلكي



ومن بين التسريبات أن هواتف آيفون الجديدة ستكون بدون الزر الرئيسي المعروف ( Home )، ما يعني أن الشاشة ستكون أكبر وسوف تستحوذ على وجه الهاتف بأكمله.



وسيتمكن المستخدم من إغلاق التطبيقات عبر سحل الشاشة بإصبعه من الطرف إلى المنتصف، وسيغلق التطبيق تماماً.



وكانت "بلومبيرغ" قد ذكرت أن الصور التي اطلعت عليها تُظهر أن الهاتف الجديد سوف يكون أنحف من النسخ السابقة، وسوف يتضمن قائمة برمجيات تظهر على الشاشة.



ومن بين المواصفات أن الجهاز سيحتوي على معالج أسرع، وستكون الحافة أقل حجماً، فيما سيكون الجهاز أنحف من النسخ السابقة، وسينتهي عصر الشحن بالسلك حيث سيتم إعادة شحن بطارية الهاتف لاسلكياً.

استهلاك الطاقة



وتشير التسريبات التي نشرها موقع arstechnica واطلعت عليها "العربية نت"، إلى أن هواتف آبل ستكون أقل استهلاكا للطاقة بفضل تغيير الشاشات إلى OLED .



وربما يتم تغيير موضع الكاميرا الأمامية ومكبر الصوت والميكروفون.



وتقول تقارير أخرى إن آبل سوف تلغي معرف اللمس تماما باستخدام برنامج تصوير ثلاثي الأبعاد في الكاميرا الأمامية والذي سيتيح التعرف على المستخدم عبر الوجه بدلا من استخدام بصمة الأصبع، كما في إصدارات سابقة من آبل، حيث تحتاج فقط إلى وضع وجهك أمام كاميرا الهاتف الأمامية.