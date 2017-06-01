سفارة الإمارات بموريتانيا تطلق مشروع إفطار الصائم

موريتانيا: البرلمان يطلب الوقت "الكافي" لدراسة القوانين‎

موريتانيا: احتجاج ضد اعتقال منقبٍ عن الذهب بالجزائر

بريتش بيتروليوم: إنتاج الغاز الموريتاني يبدأ عام 2021

الصليب الأحمر: مصرع 40 مهاجرا في الصحراء الكبرى

آلية الوقاية من التعذيب: حقوق السجناء مصانة

مرصد حقوقي يتهم وزيراً موريتانياً بمخالفة القوانين

الحزب الحاكم في موريتانيا يطلق عملية إفطار الصائم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو
Sahara Media Agency : مرصد حقوقي يتهم وزيراً موريتانياً بمخالفة القوانين https://t.co/HBiglkdGiQ
الخميس 1 يونيو - 12:33
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | آلية الوقاية من التعذيب: حقوق السجناء مصانة https://t.co/vgjvs5kUW5آلية-الوقاية-من-التعذيب-حقوق-السجن… https://t.co/qROm77uEie
الخميس 1 يونيو - 11:47
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

سفارة الإمارات بموريتانيا تطلق مشروع إفطار الصائم


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 1 يونيو 2017 - 12:23



سفارة الإمارات بموريتانيا تطلق مشروع إفطار الصائم
مواضيع ذات صلة

أشرف عيسى عبد الله مسعود الكلباني، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في نواكشوط، صباح اليوم الخميس، على انطلاق تنفيذ مشروع إفطار الصائم للعام الحالي.
 
وتم توزيع كميات معتبرة من المواد الغذائية الأساسية على أزيد من مائة أسرة معيلة لأيتام.
 
وتنظم عملية إفطار الصائم بتمويل من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتشمل توزيع عشرات الأطنان من المواد الغذائية مثل الأرز والتمور والحليب والسكر وزيت الطهي، على المحتاجين خلال شهر رمضان الفضيل.
 
وبالإضافة إلى التوزيع المباشر على المحتاجين من أشخاص وأسر فقيرة؛ يستفيد من العملية أيضا عدد من المحاظر (المدارس الدينية) وبعض المنظمات الناشطة في المجال الخيري.
 


الكلمات المفتاحية : إفطار, الإمارات, صائم
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة