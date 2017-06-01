سفارة الإمارات بموريتانيا تطلق مشروع إفطار الصائم



أشرف عيسى عبد الله مسعود الكلباني، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في نواكشوط، صباح اليوم الخميس، على انطلاق تنفيذ مشروع إفطار الصائم للعام الحالي.



وتم توزيع كميات معتبرة من المواد الغذائية الأساسية على أزيد من مائة أسرة معيلة لأيتام.



وتنظم عملية إفطار الصائم بتمويل من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتشمل توزيع عشرات الأطنان من المواد الغذائية مثل الأرز والتمور والحليب والسكر وزيت الطهي، على المحتاجين خلال شهر رمضان الفضيل.



وبالإضافة إلى التوزيع المباشر على المحتاجين من أشخاص وأسر فقيرة؛ يستفيد من العملية أيضا عدد من المحاظر (المدارس الدينية) وبعض المنظمات الناشطة في المجال الخيري.

