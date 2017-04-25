سفارة قطر تهدي "باصا" للمنتدى الموريتاني للصم

سلم السفير القطري فى موريتانيا عبد الرحمن علي الكبيسي اليوم الثلاثاء باصا لنقل طلاب مركز "الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني لتعليم وتأهيل الصم" ، التابع لجمعية المنتدى الموريتاني للصم.
وشكر رئيس الجمعية محمد حبيب الله محمد موسى باسم منتسبي الجمعية والمستفيدين السفير ومن خلاله دولة قطر على الدعم الذي تقدمه للفئات المحتاجة في مختلف المجالات وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ، مؤكدا على تثمين الجمعية لهذه الهدية الهامة التى ستمكن من حل مشكل نقل طلاب المركز.
و أعرب السفيرالقطري عن استعداد بلاده الدائم لتقديم العون والمؤازرة لأشقائهم في موريتانيا مثمنا عمل الجمعية.
بعد ذلك قام السفير بجولة في مختلف أقسام المركز واطلع على سير العمل فيه.
ويتخصص المركز فى تعليم الصم ويضم ما يزيد على مائة طالب في مختلف مراحل الدراسة من الروضة إلى السنة السادسة ابتدائية، وكذلك عدة مئات من الشباب الصم في نوادي رياضية وثقافية تشمل الشطرنج والرسم وتعليم الكمبيوتر وكرة القدم.
كما تقوم الجمعية بالعمل على إدماج الشباب الصم في الحياة النشطة من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل.