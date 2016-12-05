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سفير الإمارات يشيد بالعلاقات مع موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 5 ديسمبر 2016 - 10:58



سفير الإمارات يشيد بالعلاقات مع موريتانيا
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أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا عيسى عبد الله مسعود الكلباني، بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات قامت على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، ووصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العديد من المجالات.
 
وثمن السفير خلال خطابه بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستوى التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي بين موريتانيا والإمارات، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين تعد شاهدا على متانة العلاقات الثنائية، حسب تعبيره.
 
وقال السفير الإماراتي في خطابه إن "هذا اليوم يعد مناسبة للتعبير عن الفخر والاعتزاز، يستذكر فيه المواطنون والمقيمون على حد سواء العقلية المستنيرة والحكيمة للقائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، الذين آمنوا بالوحدة وعملوا بإخلاص من أجل تحقيقها والحفاظ عليها"، على حد تعبيره.
 
وأكد أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حولت مفهوم سعادة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من مفهوم فكري، إلى نهج وسلوك وممارسات يومية عبر مشاريع ومبادرات وخدمات تقدمها إلى كافة أفراد المجتمع، وحوّلت الآمال والطموحات إلى إنجازات واقعية لراحة الناس وإسعادهم وخلق مستقبل واعد لأبنائهم.
 


الكلمات المفتاحية : الإمارات, اليوم الوطني, دبلوماسية, سفير, علاقات


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