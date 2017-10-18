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سفير فرنسا بنواكشوط يلتقي عددا من قيادات "تواصل"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 18 أكتوبر 2017 - 17:20



سفير فرنسا بنواكشوط يلتقي عددا من قيادات "تواصل"
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التقي السفير الفرنسي في موريتانيا "جويل مايير" اليوم الأربعاء عددا من قيادات حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض.


لقاء السفير الفرنسي مع قيادات حزب "تواصل"، جاء خلال زيارة قام بها السفير لمقر الحزب بنواكشوط، اجتمع خلالها برئيسه محمد جميل ولد منصور، و الأمين للحزب حمدي ولد ابراهيم وشخصيات قيادية اخري.

وحسب إيجاز صحفي صادر عن حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل" فقد بحث الجانبان مختلف التطورات السياسية في التي تشهدها موريتانيا، و كذا التطورات في المنطقة و تحدياتها السياسية و الأمنية، إضافة إلى مواضيع أخرى مختلفة.

ووصف إيجاز الحزب المعارض لقاء قياداته بالسفير الفرنسي بأنه شهد "قدرا كبيرا من الحيوية و الانفتاح".


وسبق للسفير الفرنسي أن التقي مؤخرا بعدد من قادة الاحزاب السياسية الموريتانية، وبحث معها التطورات السياسية التي تشهدها موريتانيا، كما قام بزيارة لبعض المؤسسات الموريتانية المختلفة.



الكلمات المفتاحية : تواصل, سفير فرنسا, معارضة
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