سفينة عسكرية نيجيرية تبحر نحو السواحل الغامبية



كشف مصدر عسكري نيجيري رفيع اليوم عن أن سفينة عسكرية نيجيرية قد أبحرت اليوم من خليج غينيا فى طريقها إلى السواحل الغامبية.



المصدر عسكري أكد أن بلاده تعمل مع دول أخرى في غرب أفريقيا على تشكيل قوة مشتركة للتدخل عسكريا في غامبيا إذا أصر الرئيس يحيى جامى على عدم تسليم السلطة لخلفه.



وأعلن الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحي جامي اليوم حالة الطوارئ فى البلاد، محذرا من أي تدخل أجنبي فى شؤون بلاده الداخلية.



و يرفض جامى القبول بفوزه في الانتخابات التي جرت في الاول من ديسمبر الماضي، بعد تراجعه عن اعترافه بنتائجها وتهنئته لمرشح المعارضة آدمابارو.



وكان قادة جيوش دول غرب أفريقيا قد ناقشوا خلال الأسبوع الماضي خطة لنشر قوات عسكرية مشتركة فى غامبيا.



وفى السياق ذاته عينت مجموعة دول غرب أفريقيا الرئيس النيجيري محمدو بخاري وسيطا لحل الأزمة الغامبية.



وأعلنت السنغال فى وقت سابق استعدادها لقيادة التدخل العسكري الأفريقي فى غامبيا لفرض نتائج الانتخابات الرئاسية وتنصيب آدما بارو.

