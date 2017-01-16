سقوط ثان للمنتخبات العربية المشاركة في كان 2017

سقط منتخب المغرب أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لصفر، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس أمم أفريقيا "كان 2017" التي تقام حاليا في الغابون.



رغم البداية القوية من منتخب المغرب الذي دخل المباراة مهاجما، إلا أن كرة مرتدة من قائم الحارس منير المحمدي أستغلها لاعب الكونغولي جونيور كبنانجا في الدقيقة 55 مسجلا الهدف الوحيد في المباراة.



وحاول مدرب أسود الأطلس الفرنسي هيرفي رينارد تصليح الأوضاع وتدارك النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، غير أن الكونغو بعد الهدف لجأ للتأمين الدفاعي وإغلاق المساحات.



ولم يستفد منتخب المغرب من تفوق العدد بعد طرد لوماليزا الذي حصل على الانذار الثاني في الدقية 81 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز تصدر منتخب الكونغو المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطتين عن منتخبي توغو و كوت ديفوار، بينما يتذيل منتخب المغرب ترتيب المجموعة دون أي رصيد من النقاط.



ويعد سقوط المغرب هو الثاني بعد مرور أربع جولات من البطولة، وكذلك الثاني للمنتخبات العربية الأربعة المشاركة في البطولة، حيث سقط منتخب تونس بثنائية أمس الأحد على يد منتخب السنغال، فيما اكتفى الجزائر بالتعادل الإيجابي مع زيمبابوي.