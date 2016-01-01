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سقوط عدة جرحى في حادث سير مروع بنواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 20 نونبر 2016 - 13:24



الحادث خلف عدة جرحى بعضهم إصابته خطيرة - صحراء ميديا
الحادث خلف عدة جرحى بعضهم إصابته خطيرة - صحراء ميديا
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سقط عدة جرحى في حادث سير مروع وقع صباح اليوم الأحد، عند ملتقى طرق في منطقة صكوكو، شمال غربي العاصمة نواكشوط، فيما لم يسفر عن سقوط قتلى.
 
وجرى الحادث بين سيارة صغيرة الحجم كان على متنها عدة أشخاص وصهريج من الحجم الكبير، فيما لن تعرف حتى الأسباب المباشرة للحادث.
 
وقالت مصادر محلية لـ"صحراء ميديا" إن عدة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى الوطني، جراح بعضهم خطيرة.
 
وتنتشر حوادث السير في العاصمة نواكشوط، والطرق الحضرية داخل البلاد، بسبب الإفراط في السرعة ورداءة الطرق.
 
وكانت السلطات قد أعادت نسبة كبيرة من حوادث السير إلى أسباب بشرية تتعلق بالمواطنين الذين يميلون إلى الإفراط في السرعة وعدم احترام قوانين السير.
 


الكلمات المفتاحية : جرحى, حادث, نواكشوط


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