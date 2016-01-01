سكان "آزوكي" يطالبون الرئيس بنفض الغبار عن مدينتهم



طالب سكان مدينة "أزوكي" التاريخية شمالي موريتانيا اليوم الاثنين الرئيس محمد ولد عبد العزيز بنفض الغبار عن تراث المدينة، مثمنين ما وصفه باهتمامه بالمقاومة الوطنية، والمدن التاريخية.



جاء ذلك خلال زيارة ولد عبد العزيز للمدينة التاريخية التي تضم ضريح المجاهد الإمام الحضرمي قاضي قضاة المرابطين.



وشرح رئيس رابطة المقاومة الوطنية سعد بوه ولد محمد المصطفى أحداث معركة "آزوكي" التاريخية التي جرت في 22 مايو 1908، بقيادة السالك ولد اييه في مواجهة كتيبة الجمالة الاولى للإستعمار الفرنسي في "اخروفه" والتي استشهد فيها 15 مقاوما .



واستهل الرئيس الموريتاني أمس زيارة لولاية آدرار تدوم أربعة أيام ويروافق خلال زيارته عدد من الوزراء والمسشارين بالرئاسة

