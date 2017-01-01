سكان "الرياض" يطالبون ولد عبد العزيز بحل مشاكل الصحة





طالب عدد من سكان مقاطعة الرياض بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الخمس الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بحل مشاكل الصحة التي تعاني منها المقاطعة، من خلال دوام دائم بالمراكز الصحية في القاطعة.





وقال المواطنون في لقاء مع ولد عبد العزيز خلال زيارته لمقاطعة الرياض إن المقاطعة تعاني من جملة من المشاكل، "من أبرزها مشاكل الصحة، والتعليم، والزراعة، والإسكان والعمران"، وطالبوا بإيجاد مداومة دائمة في المراكز الصحية بالمقاطعة لاستقبال المرضى، وحل المشاكل الصحية المطروحة في هذه المراكز خارج أوقات الدوام الرسمي.





وشملت المطالب التي تقدم بها سكان مقاطعة الرياض فتح مدارس ابتدائية وثانوية جديدة بالمقاطعة للحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه الفصول في المؤسسات التعليمة، فيما طالب المزارعون بمنحهم قطعا أرضية صالحة للزراعة، واستفادتهم من "التسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية لتعزيز الإنتاج وتحسين التسويق".





وأدى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم زيارات ميدانية لعدة إدارات بمقاطعة الرياض للإطلاع على العمل فيها، وختم زياراته باجتماع مع عدد المواطنين.

