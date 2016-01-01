سكان عدة قرى يطالبون الرئيس الموريتاني بتوفير مياه الشرب





طالب سكان عدة قرى تابعة لمقاطعة باركيول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لتوفير المياه الصالحة للشرب لهم .





ونظمت مجموعة من شباب قرى الحرمين و أرقان و جدة و الحلة صباح اليوم وقفة أمام القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط ، و أكدوا خلال الوقفة أن هذه القرى تعاني من العطش منذ نشأتها .





و قالت المتحدثة بإسم المجموعة حورية منت اللب إنهم أخذوا على عاتقهم توصيل رسالة سكان هذه القرى المتضررة من العطش إلى رئيس الجمهورية ،مطالبة بإشراك قرى الحرمين و أرقان في مشروع آفطوط الشرقي .







و أضافت المتحدثة أن معاناة السكان تشدد في فترة الصيف حيث تجف الآبار و في فصل خريف حيث تغمرها السيول ، مشيرة إلى أن المجموعة سلمت رسالة تظلم إلى مستشار رئيس الجمهورية .

