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سلبيات تطارد هاتف آيفون7 الجديد


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 8 سبتمبر 2016 - 11:01



سلبيات تطارد هاتف آيفون7 الجديد
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بالرغم من المميزات التي طرحتها شركة أبل عملاق التكنولوجيا الأميركية خلال تقديمها لهاتفها الجديد آيفون 7، إلا أن هناك بعض خبراء التكنولوجيا رصدوا بعض السلبيات عند استعمال الهاتف الجديد.
أبل طرحت هاتفا يقاوم الماء ومزودا بكاميرا ذات عدستين عالية الوضوح، وأضافت له لعبة سوبر ماريو، وقامت أيضا بإلغاء مدخل سماعة الرأس وجعلتها تعتمد على نفس فتحة الشحن، كما زودته بخاصية العمل بسماعات جديدة لاسلكية من إنتاجها أطلقت عليها اسم "إيربود".
 
لكن الهاتف الجديد يؤخذ عليه أنه لا يمكن للمستخدم أن يشحن هاتفه خلال استعماله لسماعة الرأس، ومن خلال هذا تهدف الشركة إلى دفع المستخدمين لشراء السماعات اللاسلكية التي ستطرح للبيع مع نهاية شهر أكتوبر بسعر 159 دولار.
 
أما الكاميرا ذات العدستين عالية الوضوح فهي تتوفر فقط في هاتف آيفون 7 بلس، فإذا كان المستخدم يطمح في هذه الخاصية في هاتف صغير مثل لآيفون 7 فهو لن يجدها.
 
وفي الحديث عن خاصية مقاومة الماء، فالهاتف فقط يقاوم رذاذ الماء والأتربة، وذلك يعني أن سقوط الهاتف في الماء سيسبب بعض الأضرار وربما تلفه، وهو ما شددت الشركة عليه وقالت إن تأمين الهاتف لا يكفل أضرار تعرضه للسوائل
 
يذكر أن دراسة، أجرتها هيئات اتصالات في الدول الاسكندنافية، جاء فيها أن هواتف "آيفون 6 إس" و"آيفون 6" و"آيفون 5 إس إي" من أسوأ الهواتف في العالم من حيث جودة الاتصال، لكن الدراسة لم تشمل "آيفون 7".
 


الكلمات المفتاحية : آبل, الهواتف, آيفون6, آيفون7


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