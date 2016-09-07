سلطات نواذيبو تعرض فرص الاستثمار أمام وفد فرنسي



استعرض والي داخلت نواذيبو شمالي موريتانيا محمد فال ولد احمد يوره أمام الوفد البرلماني الفرنسي الذي يزور موريتانيا حاليا فرص الإستثمار المتوفرة فى الولاية، والمحفزات الموجودة لدى في موريتانيا.



وأوضح الوالي خلال لقاءه اليوم الأربعاء بالوفد الفرنسي أن الأمن والإستقرار الذي تشهده موريتانيا، يعد محفزا للمستثمرين الأجانب .



وجري اللقاء بحضور النائب رئيس فريق الصداقة الموريتانية الفرنسية بالجمعية الوطنية سيد احمد ولد احمد وعضوي الفريق نائب مقاطعة نواذيبو اتيام عثمان، و النائب لاله بنت حسنه.



ويزور فريق الصداقة الفرنسي الموريتاني في الجمعية الوطنية الفرنسية موريتانيا منذ يومين، و أجرى عدة لقاءات مع البرلمانيين و المنتخبين .

