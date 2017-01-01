سلطة الصحافة تطالب وسائل الاعلام بالتوازن خلال الحملة



طالب السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من وسائل الإعلام مراعاة معايير الإنصاف و التوزان بين كافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية ويتم في ذلك ظروف متوازنة وفق معايير موضوعية.



وأعلنت السلطة فى بيان وزعته ليل الثلاثاء/الأربعاء جملة من الإجراءات بخصوص تغطية النشاطات المتعلقة بالحملة الانتخابية حول التعديلات الدستورية من طرف وسائل الإعلام العمومية.



ودعت السلطة العليا للصحافة في التلفزيونات والإذعات الخاصة إلى أن تكون "تسعرة أمام الفاعلين موحدة، ومعروفة مسبقا وأن يجري ولوج المعنيين وفقا لمبدإ أولا بأول".



ونوهت إلى ضرورة التزام الصحافة ومديري النشر في المؤسسات الإعلامية الخاصة بأخلاقيات المهنة وبالنظم القوانين المنظمة للحقل، مشددة على مراعاة الصدق والموضوعية في نقل الخبر.



ودعت الاحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والمهتمة بالولوج إلى وسائل الإعلام العمومية إلى التسجيل لدى سكرتارية السلطة في أجل أقصاه 20 يوليو.



وقالت السلطة العليا للصحافة إن هذه القرارات جاءت بعد عدة اتصالات ومشاورات ولقاءات مع الفاعلين المؤسسيين والحزبيين والإعلاميين من أجل تهيئة الظروف المناسبة لولوج كافة الأطراف الفاعلة في الحملة إلى وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

