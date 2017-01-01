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سلطة منطقة نواذيب تبدأ تنظيف شاطئ المدينة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 12 يوليوز 2017 - 21:02



سلطة منطقة نواذيب تبدأ تنظيف شاطئ المدينة
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أطلقت سلطة منطقة انواذيبو الحرة اليوم الاربعاء، بالتعاون مع الفاعلين والمجتمع المدني ومتطوعين عملية تنظيف شاطئ انواذيبو والأسواق الكبيرة في المدينة.

وتهدف هذه العملية حسب القائمين عليها إلى نظافة شاطئ انواذيبو في ظل الإقبال الذي تشهده المدينة في فترة الصيف عادة.

وحسب مانقلت الوكالة الموريتانية للأنبياء (الرسمية) عن رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة محمد ولد الداف فإن "الهدف من هذه العملية التي تستمر لعدة أيام، هو نظافة شاطئ انواذيبو لصيف 2017 ،حيث تعتبر هذه العملية ضرورية نظرا للإقبال الذي تشهده المدينة عادة في فترة الصيف." 

وأضاف ولد الداف أن "المدينة عرفت خلال السنوات الماضية تحسنا كبيرا في مجال النظافة بفعل الجهود التي تم بذلها من طرف السلطات العليا في البلد، وذلك من أجل إعطاء وجه حضري لهذه المدينة وإظهارها بمظهر لائق".

 
وأشار رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة إلى أن "جميع الجهود المبذولة في إطار نظافة المدينة ستبقى دون المستوى المطلوب، مهما كانت الوسائل والجهود المستخدمة فيها، ما لم يواكب ذلك وعي وتحمل للمسؤولية من طرف المواطنين.



الكلمات المفتاحية : الشاطئ, نظافة, نواذيبو
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