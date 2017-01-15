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سناب شات تضيف ميزات جديدة لزيادة المتابعين


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 15 يناير 2017 - 09:00



سناب شات تضيف ميزات جديدة لزيادة المتابعين
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كشفت خدمة التراسل بالفيديو "سناب شات" عن تحديث جديد يهدف إلى تحسين كيفية اكتشاف الأصدقاء والناشرين والمجموعات والقصص بالنسبة لمستخدمي تطبيقها المحمول على نظامي أندرويد وآي أو إس، حيث يظهر لمستخدمي أندرويد شريط البحث المتواجد في الجزء العلوي من التطبيق.
 
وعملت الخدمة على معالجة إحدى أكثر المشاكل إلحاحاً بالنسبة للمستخدمين وهي عملية الحصول على متابعين، وذلك عبر طرحها لميزة البحث العالمي، والتي توفر للمستخدمين وسيلة سهلة للعثور على متابعين جدد أو مساعدتهم في العثور ما يرغبون بمتابعته.
 
وتسهل ميزة البحث العالمي وتسرع من تجربة المستخدم الذي يشعر بصعوبة من ناحية التعامل مع العدد غير القليل من الخيارات المتاحة بالفعل ضمن التطبيق مثل إرسال الرسائل إلى الأصدقاء أو النشر على الحساب أو إضافة الفلاتر والملصقات ومشاهدة قصص الناشرين.
 
ويعتبر استخدام شريط البحث غير معقد، حيث يمكن كتابة اسم المستخدم الذي يحتاج للعثور على مزيد من المعلومات حوله، وتظهر بطاقة يمكن الضغط عليها للدردشة بشكل مباشر مع الأشخاص الذين ظهروا ضمن نتائج البحث، كما تظهر بطاقة أخرى لرؤية قصصهم بوضعية ملء الشاشة أو الضغط بشكل مستمر على البطاقة لعرض معلومات الحساب الشخصي.
 
ويؤثر وجود شريط البحث على مشاركة الناشرين والعلامات التجارية والمشاهير ولا سيما في مجال اكتشاف المتابعين النشطين، ولا يشير إعلان الشركة إلى الكيفية التي قد تستفيد بها سناب شات من البيانات التي يتم جمعها عبر نتيجة البحث إلا انها قد تستعملها لتحسين استهداف الإعلانات لمستخدمي المنصة.
 
وتشير المعلومات إلى قيام الشركة باستكشاف قدرات الربط العميق وقدرات الملء التلقائي عبر الويب فيما يخص الإعلانات وغيرها من الأشكال التي قد تكون مرغوبة من قبل المسوقين.
 
وقد تغري ميزة البحث المبدعين لإنتاج محتوى إضافي للمنصة، وقد عانت الأسماء الكبيرة التي جلبتها سناب شات إلى المنصة وأقنعتها بإنشاء محتوى مخصص لها مثل ديزني من صعوبة العثور عليها، الأمر الذي يقلل من المزايا التي توفرها المنصة للعلامات التجارية وشركات الإعلام.

وأدخلت المنصة تحديثات أخرى جديدة مثل إمكانية الوصول إلى الملف التعريفي للمستخدم من أي مكان ضمن سناب شات باستخدام  Bitmoji التعبيري الشخصي، وذلك بعد استحواذ سناب شات في الصيف الماضي على الشركة التي تقف خلف هذه الرموز التعبيرية الكرتونية.
 


الكلمات المفتاحية : التواصل, المراسلات, سناب


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