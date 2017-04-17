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الاثنين 17 أبريل - 18:22
Sahara Media Agency : تفاصيل خاصة عن محاولة تهريب مخدرات عبر مياه #موريتانيا https://t.co/qSI4LBwtOU
الاثنين 17 أبريل - 18:14
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سنغاليون ومغربي على متن قارب المخدرات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 17 أبريل 2017 - 15:53



سنغاليون ومغربي على متن قارب المخدرات
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قالت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" إن القارب المحمل بالمخدرات الذي أوقفته السلطات الموريتانية اليوم الاثنين، كان على متنه ستة سنغاليين ومغربي تم اعتقالهم ونقلهم إلى نواكشوط.
 
وأوضحت هذه المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن القارب كان محملاً بطن ونصف من القنب الهندي، وهو نوع من الحشيش المخدر.
 
وأضافت نفس المصادر أن باخرة مغربية أفرغت حمولتها في القارب السنغالي قبالة مدينة نواذيبو، شمال غربي موريتانيا، ليتحرك القارب تجاه المياه السنغالية.
 
وتمكنت وحدة من البحرية الموريتانية من اعتراض القارب السنغالي قبالة سواحل العاصمة نواكشوط، وقبضت على ركابه وصادرت حمولته.
 
وما تزال الحكومة الموريتانية تلتزم الصمت حيال العملية، فيما أصدر الجيش الموريتاني بياناً قال فيه إن العملية تدخل في إطار "مراقبة مياهنا الإقليمية والتي تشمل مكافحة القرصنة والتهريب".
 
وأشار الجيش إلى أن العملية شاركت فيها طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الموريتاني.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, المغرب, تهريب, مخدرات
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