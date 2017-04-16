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سنيم: اشتعال آلية تعبئة في "كَلب الغين"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 16 أبريل 2017 - 10:11



سنيم: اشتعال آلية تعبئة في "كَلب الغين"
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تعرضت إحدى الآليات الضخمة التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، لحريق ليل السبت/الأحد، في كَلب الغين بمدينة ازويرات، شمالي موريتانيا.
 
وقالت مصادر عمالية لـ"صحراء ميديا" إن الآلية التي تعرضت للحريق أثناء عملها اليومي، مهمة تعبئة الشاحنات المنجمية بخامات الحديد.
 
وقال مراسل صحراء ميديا في ازويرات إن مسؤولي شركة "سنيم" وصلوا إلى عين المكان بعد الحريق مباشرة، وتولوا تنسيق عملية إطفاء الحريق.
 
وأضاف المراسل أن النيران التهمت جميع مكونات الآلية الضخمة التي تعمل بالكهرباء ذات التوتر العالي من خلال ربطها بكابل كهربائي بتوتر 5000 فولت ويمكنها تعبئة شاحنة من 200 طن من خلال 4 حفنات لها.
 
واقتنت "سنيم" هذه الآلية سنة 2013 ضمن آخر مجموعة من الآليات تستوردها الشركة قبل انخفاض أسعار الحديد تتكون من 50 شاحنة و5 معبئات، وقالت مصادر عمالية إن سعر الآلية يصل إلى 14 مليون دولار.
 


الكلمات المفتاحية : الزويرات, مناجم, نيران
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