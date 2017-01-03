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سنيم تحاور مناديب العمال بخصوص عرائضهم المطلبية


زويرات - صحراء ميديا
الثلاثاء 3 يناير 2017 - 19:23



سنيم تحاور مناديب العمال بخصوص عرائضهم المطلبية
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دعت مصلحة المصادر البشرية بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"  بمدينة ازويرات اليوم الثلاثاء مناديب العمال لاجتماع سيعقد غدا الأربعاء في المكاتب العامة للشركة بالمدينة.

وأكد مراسل صحراء ميديا فى المدينة المنجمية أن الشركة تعول على أن يكون الاجتماع بمثابة انطلاق حوار جديد بينها والمناديب.

وكشف المصدر ذاته أن الشركة كانت قد تعهدت فى وقت سابق بفتح الحوار مع المناديب استجابة لطلبهم حول العرائض المطلبية للعمال.

وكانت الشركة قد عرفت  إضرابا لعمالها عام 2015 وصف بأنه أكبر إضراب تعرفه الشركة فى تاريخها من حيث عدد المشاركين ومدته الزمنية.

وتعانى الشركة العاملة فى استغلال مناجم الحديد فى الشمال الموريتاني منذ ثلاث سنوات من مصاعب مالية جراء النقص الحاد الذى عرفته أسواق الحديد العالمية.
 


الكلمات المفتاحية : العمال, المناجم, المناديب, سنيم


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