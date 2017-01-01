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"سنيم" تستعرض تجربتها أمام تلامذة المدرسة العسكرية بـ"أطار"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 5 يوليوز 2017 - 17:45



"سنيم" تستعرض تجربتها أمام تلامذة المدرسة العسكرية بـ"أطار"
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زارت دفعة من تلامذة المدرسة العسكرية في "أطار" الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" في ازويرات شمالي موريتانيا، بهدف الإطلاع على تجربتها في مجال استغلال الحديد.


وشملت الجولة التي بدأت أمس وتنتهي اليوم الأربعاء، زيارة مجموعة من المراكز وورش الانتاج والإدارات التابعة للشركة.


واطلع التلامذة العسكريون في مركز التكوين المهني التابع للشركة، وإدارة المعادن، ولمهودات وكلب الغين على التقنيات المتبعة لاستخراج الحديد وطريقة معالجة خاماته الفقيرة.


 كما تابعوا عرضا تعريفيا عن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم منذ بداياتها الأولى في استغلال الحديد إلى اليوم.


وتنظم المدرسة العسكرية في نهاية السنة الدراسية بشكل دوري جولة لتلامذتها للتعرف على الشركة المنجمية الأكبر على مستوى البلاد



الكلمات المفتاحية : تجارب, تلاميذ, سنيم
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