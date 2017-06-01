"سنيم" تعين مديرا تجاريا لها في العاصمة الفرنسية



عينت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، أمس الأربعاء محمد فال ولد اتليميدي، مديرا تجاريا لها سيكون مقيما في العاصمة الفرنسية باريس.



وجاء تعيين ولد اتليميدي بموجب مذكرة صدرت أمس عن الإدارة العامة للشركة المنجمية.



ويخلف ولد اتليميدي في هذا المنصب موسي ولد سالم الذي تعرض مؤخرا لحادث سير في باريس.



كما أصدرت الإدارة العامة لـ"سنيم" مذكرة أخرى بتعيين موسى ولد سالم، مستشارا رئيسيا للمدير العام مكلفا بإدارة الخطة الاستراتيجية للشركة.

