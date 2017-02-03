سنيم: تعيينات جديدة وهيكلة لبعض الإدارات

أجرت الإدارة العامة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" اليوم الجمعة تحويلات في مناصبها الادارية، إضافة إلى وضيع هيكلة إدارية جديدة.



فقد تم إنشاء إدارة جديدة للمناجم تم إتباعها لإدارة مقر الاستغلال في مدينة ازويرات وعين على رأسها المهندس بال آمادو التيجان



كما أتبعت الهيكلة الجديدة إدارة مصانع كلب الغين لإدارة مقر الاستغلال، إدارة المياه والطاقة لإدارة مقر الاستغلال



وأعادت الهيكلة الجديدة إدارة السكة والميناء بعد أن تم إلغاؤها، وعين على رأسها خلال هذه التحويلات المختار ولد الطالب المعروف ببتار الذي كان يشغل منصب مدير المصانع ومنشآت التفريغ وهي الإدارة التي ألغيت .



- وعينت إدارة الشركة المنجمية اباه ولد شماد على رأس إدارة رقابة التسيير وهو الذي كان يشغل منصب مدير المشتريات، ومحمد عبد الله ولد اخطيره على المشتريات قادما من إدارة رقابة التسيير.



فيما تم تعيين محمد محفوظ ولد بوبني مديرا للمصادر البشرية قادما من إدارة السكة، والهادي ولد اعلي مديرا للمشاريع وكان يشغل منصب مدير المصادر البشرية، والمختار ولد زياد مديرا للبيئة.