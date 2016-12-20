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سنيم تفتح تحقيقا حول ملابسات حادث القطار


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 - 10:06



سنيم تفتح تحقيقا حول ملابسات حادث القطار
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فتحت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، تحقيقا حول ملابسات حادث اصطدام قطار نقل معادن الحديد الخام، مع عربة لصيانة السكة الحديدية، الذي أدي قبل يومين إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.


وتقول المعلومات التي حصل عليها مراسل صحراء ميديا في تيرس زمور، إن سائق القاطرة التي تسببت في الحادث، أكد أنه وجد صعوبة في إيقافها، بعد تعطل مكابحها.


ليتصل عبر جهاز اللاسلكي ب "لا ازفيئي" وهي مصلحة تنظم وتراقب سير حركة القطارات بين انواذيبو وازويرات، وأبلغها بالعطب، مؤكدا أن كل ما هو أمامه أصبح في حالة خطر.

 
ولم يعرف هل أبلغت المصلحة سائق عربة الصيانة بذلك، من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي الحادث.


وينتظر أن يشمل التحقيق الذي تجريه الشركة هذا الجانب، فضلا عن كل ملابسات الحادث الأخرى من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراءه .

 
ووقع الحادث الذي وصف بالبشع مساء السبت، بالقرب من مدينة فديرك 30 كلم من ازويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور، شمالي موريتانيا،  وراح ضحيته شخصان، فيما تعرض آخرون لجروح نقلوا إثرها للمستشفي التابع لـ"سنيم"

 


الكلمات المفتاحية : تحقيق, سنيم, قطار


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