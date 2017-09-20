سوريا تشيد بموقف موريتانيا الداعم لها





قال نائب رئيس مجلس الشعب السوري نجدة أنزور إن بلاده "لن تنسى موقف موريتانيا الداعم لها" لافتا إلى أهمية التعاون المشترك مع البرلمان الموريتاني وتنشيط العلاقات بين البلدين من خلال تبادل الزيارات بما يفيد الشعبين.





جاء ذلك خلال لقاء له بوفد برلماني موريتاني اليوم الاربعاء أكد خلاله بأن سورية لن تحيد عن العمل العربي المشترك ودعم القضية الفلسطينية ومواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي بحسب الوكالة السورية للأنباء التي أوردت الخبر.





بدوره أكد عضو مجلس الشعب علي صطوف رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية الموريتانية أهمية العلاقة بين الشعبين في مختلف الجوانب الاقتصادية والثقافية.





وأوضح صطوف أنه “يعمل حاليا مع السفير الموريتاني على إعادة تفعيل المركز الثقافي السوري في نواكشوط وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تصدير الأقمشة إلى موريتانيا”.





من جانبه أكد رئيس الوفد الموريتاني محمد ولد فال أن "الحكومة الموريتانية مستعدة لكل أنواع التعاون الاقتصادي والثقافي" مع سورية مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تتأثر خلال سنوات الأزمة وبقيت السفارة الموريتانية في سورية وبقيت موريتانيا على موقفها “رغم الضغوط التي مورست عليها من قبل العديد من الدول العربية والغربية"

