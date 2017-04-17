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سونغوي أول سيدة تدير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 17 أبريل 2017 - 17:59



الصورة لموقع العربي الجديد
الصورة لموقع العربي الجديد
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أعلن أمين عام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، تعيين الكاميرونية فيرا سونغوي، مديراً تنفيذياً للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب.
 
وتعمل سونغوي مديراً إقليمياً لإفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، في غرب ووسط القارة، منذ العام 2015 ، وشغلت في السابق عدة مناصب منها مديرة قُطرية للبنك الدولي في كل من السنغال، الرأس الأخضر، غامبيا، غينيا بيساو، وموريتانيا في الفترة (2012-2015).
 
كما عملت مستشارة للمدير العام للبنك الدولي لإفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ومناطق جنوب آسيا في عامي (2008-2011).
 
وأنشأت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة في العام 1958، بوصفها إحدى اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة الدولية، وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية الأعضاء، بالأمم المتحدة، وتضم عضوية اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ومقرها أديس أبابا، 54 دولة
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, اقتصاد, سونغوي
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