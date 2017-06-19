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سيارة تصدم عربة للشرطة بشارع الشانزيليزيه


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 19 يونيو 2017 - 15:08



سيارة تصدم عربة للشرطة بشارع الشانزيليزيه
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قالت مصادر متطابقة إن السيارة التي صدمت الاثنين شاحنة للدرك على جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس انفجرت عند الاصطدام وعثر على سلاح مع السائق.
 
ويرجح المحققون فرضية العمل المتعمد. وقال مصدر مقرب من التحقيق ان السائق الذي كان ممدا على الارض وفاقدا للوعي "اصيب بجروح بالغة".
ونشرت الشرطة عددا كبيرا من عناصرها في المكان وأوصت بتجنب هذه المنطقة في قلب العاصمة الفرنسية.
 
وقالت الشرطة على حساباها على تويتر":نصحت الشرطة المواطنين بالابتعاد عن المنطقة. وجاء الإعلان بعدما تحدث الناس على وسائل التواصل الاجتماعي عن حريق شب في سيارة بالمنطقة.
 


الكلمات المفتاحية : الشرطة, باريس
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