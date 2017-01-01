موريتانيا:أمطار متفرقة على 5 ولايات داخلية

سيدي ولد الشيخ عبد الله يجتمع بالسفيرة الألمانية

موريتانيا: الحكومة تعود للعمل بعد شهر من التوقف

اختطاف سيارتين للصليب الاحمر شمالى مالي

شباب معارضون يتهمون النظام بتزوير نتائج الاستفتاء

موريتانيا: شباب الموالاة يحتفل بتعديل الدستور

التحقيق في تحطم مروحية ألمانية بمالي يحتاج لأشهر

اتفاق شراكة بين موريتانيا ومجموعة الإيكواس

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : سيدي ولد الشيخ عبد الله يجتمع بالسفيرة الألمانية https://t.co/qeI7S6zHxB
الخميس 10 غشت - 14:14
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا:أمطار متفرقة على 5 ولايات داخلية https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-أمطار-متفرقة-على-5-ولايات… https://t.co/oG9E3OyTxI
الخميس 10 غشت - 13:53
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

سيدي ولد الشيخ عبد الله يجتمع بالسفيرة الألمانية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 10 غشت 2017 - 11:01



سيدي ولد الشيخ عبد الله يجتمع بالسفيرة الألمانية
مواضيع ذات صلة

استقبل الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، يوم أمس الأربعاء، السفيرة الألمانية في موريتانيا كارولا مولر هيلتكمبير.
 
وجرى اللقاء بين الرئيس السابق والسفيرة في مدينة "لمدن"، جنوب غربي موريتانيا، حيث يقيم ولد الشيخ عبد الله ويعتزل السياسية منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2008.
 
وقالت مصادر عائلية لـ"صحراء ميديا" إن السفيرة ناقشت مع ولد الشيخ عبد الله مختلف التطورات والقضايا السياسية في موريتانيا، خاصة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة.
 
وأشارت هذه المصادر إلى أن السفيرة قالت إنها تود الاستماع لوجهة نظر ولد الشيخ عبد الله فيما تعيشه موريتانيا من أحداث، بصفته الرئيس المدني الوحيد المنتخب في موريتانيا.
 
واستمر لقاء السفيرة مع الرئيس السابق لعدة ساعات.
 


الكلمات المفتاحية : ألمانيا, سياسة, سيدي ولد الشيخ عبد الله, لمدن
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة