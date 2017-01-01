سيدي ولد الشيخ عبد الله يجتمع بالسفيرة الألمانية



استقبل الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، يوم أمس الأربعاء، السفيرة الألمانية في موريتانيا كارولا مولر هيلتكمبير.



وجرى اللقاء بين الرئيس السابق والسفيرة في مدينة "لمدن"، جنوب غربي موريتانيا، حيث يقيم ولد الشيخ عبد الله ويعتزل السياسية منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2008.



وقالت مصادر عائلية لـ"صحراء ميديا" إن السفيرة ناقشت مع ولد الشيخ عبد الله مختلف التطورات والقضايا السياسية في موريتانيا، خاصة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة.



وأشارت هذه المصادر إلى أن السفيرة قالت إنها تود الاستماع لوجهة نظر ولد الشيخ عبد الله فيما تعيشه موريتانيا من أحداث، بصفته الرئيس المدني الوحيد المنتخب في موريتانيا.



واستمر لقاء السفيرة مع الرئيس السابق لعدة ساعات.

