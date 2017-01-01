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سيناتور: رئيس المجلس يعرقل التحقيق فى مصادر "هيئة الرحمة"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 5 يوليوز 2017 - 12:56



سيناتور: رئيس المجلس يعرقل التحقيق فى مصادر "هيئة الرحمة"
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اتهم عضو مجلس الشيوخ الموريتاني عن مقاطعة امبود يوسف سيلا  رئيس المجلس محسن ولد حاج هو بعرقلة تشكيل لجنة للتحقيق فى مصادر تمويل هيئة الرحمة.

وأضاف يوسف سيلا في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، بأن عرقلة تشكيل اللجنة يعد خرقا للقانون الداخلي للمجلس الذي يعطي الحق في تشكيلها من داخل الغرفة.

وطالب رئيس المجلس بمراجعة موقفه الرافض لبرمجة المقترح، "حتي لا يجبره على اللجوء لآليات أخرى متاحة لتشكيل مثل هذه اللجنة" حسب تعبيره.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ، قد تداولوا، بداية الشهر الجاري ، مقترحاً بخصوص تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل "هيئة الرحمة"  الخيرية التي يديرها نجل الرئيس الموريتاني.

  وقدم المقترح من طرف شيوخ مقاطعة امبود يوسف سيلا، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الرؤساء بمجلس الشيوخ حينها، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا.
 


الكلمات المفتاحية : التخقيق, التمويل, الشيوخ, هيئة الرحمة
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