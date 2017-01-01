شاب مصاب بالصرع يطلب مساعدة الرئيس الموريتاني



وجه الشاب الموريتاني أحمد ولد يحي ولد الفالي، المصاب بمرض الصرع المزمن، رسالة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، يطلب فيها مساعدته على الاستمرار في العلاج والحصول على ظروف مناسبة للعيش بكرامة في ظل عجزه من مزاولة أي عمل.



وقال ولد الفالي في رسالة أحضرها إلى مقر "صحراء ميديا" إنه "يشكر رئيس الجمهورية ويلتمس منه العون في حالته الصحية التي يتعاطى بسببها أدوية معقدة ليلا ونهارا ولا يقدر على مزاولة أي نشاط"، وفق تعبيره.



ويضيف ولد الفالي في رسالته المفتوحة مخاطبا الرئيس: "سبق وأن ترددت على بابكم ولاقيت منكم الرعاية والوفاء ولقد عرضتم علي كل الأمور التي أحتاجها (السكن وما شابه) ورفضت ذلك نتيجة ما لاقيت منكم من حسن معاملة وسخاء".



ويخلص في رسالته إلى القول: "الآن آتي إليكم لكي أقدم اعتذاري وأطلب من فخامتكم أن تسمحوا لي ما بدر مني من رفض لتلك العطاءات السخية منكم إنما هو سوء تقدير مني للأمور"، على حد وصفه.



وقد وضع الشاب المذكور ولد الفالي العنوانين التاليين للتواصل: 47104733 _ 22379659.

