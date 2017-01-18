شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا السابق فالس



أقدم شاب فرنسي على صفع رئيس الوزراء السابق ومرشح الحزب الاشتراكي المحتمل لانتخابات الرئاسية مانويل فالس خلال حملته الانتخابية شمالي البلاد.



وكان فالس يصافح أنصارا له أمام مقر بلدية لامبال في منطقة بريتاني، قبل أن يتقدم شاب ويصفعه، ما أثار صيحات استهجان من الحضور، ولم يتضح سبب الاعتداء.



وعلق فالس على الاعتداء خلال مؤتمر صحفي بالقول إن استخدام شخص ما العنف ضد سياسي هو "وضع خطير جدا"، مشيرا إلى أن الديمقراطية لا تكون عبر العنف، وفق تعبيره.



وليس هذا هو أول اعتداء على مرشح حزب الاشتراكي سبق وأن رش شاب آخر عليه طحينا بينما أثناء زيارته سوقا لأعياد الميلاد في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.



ومن المقرر أن تجري الانتخابات التمهيدية لحزب الاشتراكي في جولتين الشهر الجاري، لاختيار خليفة للرئيس الحالي فرانسوا هولاند الذي أعلن انه لن يترشح لمأمورية ثانية.



وسيختار الحزب الإشتراكي مرشحه للرئاسة بين بينوا هامون ووزير الاقتصاد السابق، وآرنود مونتوبورغ، ومانويل فالس .

