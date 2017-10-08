شاحنة تعطل حركة السير في أكبر طرق موريتانيا



أغلقت شاحنة من الحجم الكبير طريق الأمل، أكبر الطرق الحضرية في موريتانيا، متسببة في توقف حركة السير على الطريق الذي يربط العاصمة نواكشوط بعشرات المدن الموريتانية.



وتعطلت الشاحنة على بعد 90 كيلومتراً من العاصمة نواكشوط، ليل السبت/الأحد، ولم تترك أي فسحة في الطريق لمرور السيارات، ما تسبب في إغلاق الطريق لعدة ساعات.



وقد تدخلت وحدة من الدرك الوطني، بعد أن تجمهر مئات السيارات وآلاف المواطنين العالقين في المنطقة، ليتم تفريغ حمولة الشاحنة وتحريكها لإفساح المجال للعابرين.



وكثيراً ما تكررت مثل هذه الحوادث، عندما تتعطل شاحنات لتغلق الطريق، وهو ما يرجعه المراقبون إلى زيادة الحمولة وتهالك الكثير من الشاحنات التي تنقل البضائع.

