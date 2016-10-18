قلق موريتاني من النزاع في العالم الإسلامي

شاشات وهواتف المستقبل بنحافة الورق

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

اختتام جلسات الحوار.. وتأجيل إعلان التوصيات

اليونسكو تتبنى قرارًا يعتبر الأقصى تراثا إسلاميا خالصا

بعد تسليم ولد الصلاحي السفير الأمريكي يجتمع بوزير العدل

موريتانيا تستعد لاستقبال اللجنة الأممية للوقاية من التعذيب

احذر.. السكر والمحليات الصناعية تؤثرا سلبا على الخصوبة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | قلق موريتاني من النزاع في العالم الإسلامي https://t.co/vgjvs5kUW5قلق-موريتاني-من-النزاع-في-العالم-الإ… https://t.co/puXHrRAry9
الثلاثاء 18 أكتوبر - 23:44
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | شاشات وهواتف المستقبل بنحافة الورق https://t.co/vgjvs5kUW5شاشات-وهواتف-المستقبل-بنحافة-الورق_a32125.h… https://t.co/2R6AiIpB3i
الثلاثاء 18 أكتوبر - 22:39
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

شاشات وهواتف المستقبل بنحافة الورق


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 - 20:35



شاشات وهواتف المستقبل بنحافة الورق
مواضيع ذات صلة

طور الباحثون شاشة "ورقة" الكترونية أقل رقة من الميكروميتر وتتطلب طاقة أقل بكثير مع قابليتها للانحناء، وهي تعكس الضوء من أجل إنتاج العديد من الألوان مثل شاشة "أل إي دي".
 
وبالرغم من أن الشاشة المطورة ليست جاهزة للاستخدام بعد، ولكن يقول المصنعون أن عملية إنتاجها ستتم خلال وقت قريب.
 
وقد صمم باحثون من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا، الشاشة الالكترونية الرقيقة من مواد مرنة تعتمد على قدرة البوليمرات على التحكم بكيفية امتصاص الضوء لينعكس على شكل مجموعة من الألوان.
 
وتغطي البوليمرات سطح المواد وتوجه الإشارات الكهربائية في جميع أنحاء منطقة العرض من أجل خلق صور عالية الدقة. نُشرت نتائج البحث في مجلة "أدفانسد ماتريلز".
 
وقال الباحث أندرياس داهلين: "تعكس الورقة الالكترونية الضوء الخارجي، لذا تعمل بشكل جيد جدا في ظروف الإضاءة الساطعة مثل ضوء الشمس، مقارنة بشاشات العرض (أل إي دي) التي تعمل بشكل أفضل في الظلام".
 
وأضاف موضحا: "وتحتاج الورقة الالكترونية أيضا إلى عشر الطاقة المُستخدمة من قبل الجهاز اللوحي (كيندل)، والذي يستخدم في حد ذاته طاقة أقل بكثير من شاشة الجهاز اللوحي (أل إي دي)".
 
ووفقا للباحثين، تستخدم العينات المختبرة حتى الآن ألوانا مثل الأحمر والأخضر والأزرق لتعكسها على شاشة العرض. وقال داهلين: "نحن بصدد تصنيع المنتج الجديد قريبا ونحتاج فقط للمهندسين".
 
ويمكن استخدام هذا النوع من المواد في الخارج مما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة وتحسين جودة العرض، ويعمل الباحثون على تحسين تصميمها، وهم يستخدمون حاليا الذهب والفضة، وبالتالي سيكون التصنيع مكلفا.
 
ولكن يقول داهلين: "سطح الذهب سيكون بسمك 20 نانومتر وبالتالي لن يتم استخدام الكثير من الذهب، وفي الوقت الحاضر يضيع الكثير من الذهب في عمليات التصنيع، فإما أن نعمل على تقليل نسبة النفايات أو أن نجد طريقة أخرى لتقليل تكلفة التصنيع".
 


الكلمات المفتاحية : تكنولوجيا, هواتف


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة