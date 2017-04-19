شباب المعارضة يرفض تعديل الدستور

فايسبوك يبدأ تطوير خاصية التواصل بالعقول فقط

لقاء بين عزيز ورئيس مجلس الشيوخ

مالي تعلن حصيلة هجوم "تغاروست"

تحرير موظفين أمميين من خاطفيهم

مرصد حقوقي يندد بـ"قمع" الشباب

أحداث متوقعة ليوم الأربعاء 19 أبريل

فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : نسخة محدثة من خبر لقاء محسن وعزيز https://t.co/k3DmnAjgkN
الاربعاء 19 أبريل - 14:36
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | استدعاء محسن ولد الحاج إلى القصر https://t.co/vgjvs5kUW5استدعاء-محسن-ولد-الحاج-إلى-القصر_a34456.html https://t.co/7iPhiTJHgz
الاربعاء 19 أبريل - 14:22
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

شباب المعارضة يرفض تعديل الدستور


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 19 أبريل 2017 - 14:10



شباب المعارضة يرفض تعديل الدستور
مواضيع ذات صلة

نظم شباب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، للتعبير عن رفضه تعديل الدستور.
 
وجرت الوقفة الاحتجاجية عند ملتقى طرق "كرفور مدريد"، ووصف المشاركون فيها التعديلات الدستورية المقترحة من طرف النظام بأنها "تعديلات عبثية يحاول النظام عرضها على استفتاء شعبي بطريقة غير دستورية بعد أن أسقطت في البرلمان".
 
وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من قادة المنظمات الشبابية لأحزاب المنتدى، وتم خلالها رفع العلم الوطني وشعارات رافضة للتعديلات.
 
وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، قد أعلن عن خطة للوقوف في وجه التعديلات الدستورية، تقوم على عدة محاور من ضمنها محور "شعبي احتجاجي".
 


الكلمات المفتاحية : احتجاج, الدستور, المعارضة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة