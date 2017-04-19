شباب المعارضة يرفض تعديل الدستور



نظم شباب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، للتعبير عن رفضه تعديل الدستور.



وجرت الوقفة الاحتجاجية عند ملتقى طرق "كرفور مدريد"، ووصف المشاركون فيها التعديلات الدستورية المقترحة من طرف النظام بأنها "تعديلات عبثية يحاول النظام عرضها على استفتاء شعبي بطريقة غير دستورية بعد أن أسقطت في البرلمان".



وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من قادة المنظمات الشبابية لأحزاب المنتدى، وتم خلالها رفع العلم الوطني وشعارات رافضة للتعديلات.



وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، قد أعلن عن خطة للوقوف في وجه التعديلات الدستورية، تقوم على عدة محاور من ضمنها محور "شعبي احتجاجي".

